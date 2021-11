Cabello llamó “chismoso” al rector Roberto Picón

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó este 24 de noviembre a Roberto Picón, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), como un “chismoso”.

Cabello acusó a Picón de haber presuntamente facilitado información a la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Isabel Santos, sobre las elecciones del 21 de noviembre.

“Yo no crítico a nadie, esta cartelera es de usted Isabel Santos, te incluyo, esta cartelera es de ustedes, yo lo que hago es leerla (…) Roberto Picón no es rector, bueno es rector circunstancial y es un empleado de Henrique Capriles, por ahí está cuando tú, Picón, fuiste representante, a la señora ‘Isabel Santos’ eso no le interesa, si es chismoso ese Picón”, expresó.

De igual forma, señaló que no sabe que va a hacer Picón “cuando Isabel Santos no esté en Venezuela”.

“El propio alumno del colegio, ‘maestra Isabel, mire Diosdado me hizo tal cosa’, si es gafo, a esta edad. Yo no sé qué vas a hacer cuando no esté Isabel, te espero en el recreo Piconcito”, expresó el también diputado a la Asamblea Nacional en su programa de televisión Con El Mazo Dando.