Docente afirma que el respeto es clave para finalizar la violencia escolar

La profesora universitaria y facilitadora del programa “Comunicación no violenta”, Anais Zapata, expresó este viernes 13 de mayo a Radio Fe y Alegría Noticias que la comunicación es el eje central que mueve a las sociedades. Esto, a propósito de los casos de violencia escolar que se están registrando en los colegios de Venezuela.

En ese sentido, la docente precisó la importancia de promover y poner en práctica el respeto. Herramienta que considera clave para poner fin a la violencia en los centros educativos.

A juicio de Zapata, la comunicación no debe ser subestimada para trasformar realidades y que si “en un hogar encontramos órdenes con gritos, entonces tendremos espacios para el miedo o para la agresión”, expresó.

Para la educadora, si una comunicación se vuelve amable y armoniosa, se notará una respuesta similar. Adicionalmente, considera que la empatía es una fórmula para conectar con el otro y así, de esta manera, existan sociedades que se animen a cambiar realidades.

“La pandemia creó las condiciones para encontrarnos a uno mismo, pero también con el otro”, dijo Zapata.

“El respeto no se aprende, se practica”

Zapata indica que es necesario que tanto en el hogar como en las instituciones educativas, no solo se hable del respeto, sino que se accione. Que el joven comprenda que este valor no solo es una palabra, sino una acción, entonces a partir de allí veremos la realidad multiplicadora, refirió la también activista social.

“A veces no escuchamos al joven y esto está haciendo mellas en las instituciones, ellos se sienten rechazados, sin importancia y soslayados. Y esto no se trata de perder la autoridad, pero los docentes deben promover la educación asertiva. El respeto no se aprende, se practica”.