El 2020 cerró con baja producción agrícola en Guárico

Rafael Meza, director de la Asociación Productores del estado Guárico (Aprolegua), destacó que en el año 2020 se registraron bajos niveles de productividad en la siembra de cereales y ganadería.

Meza señaló que el año pasado solo se logró sembrar el 20% de la superficie de maíz, 15% en arroz, 18% en hortalizas y de la población del rebaño bovino solo se superó el 11%.

“Pero también bajo la productividad, disminuyó a niveles muy bajos, porque no hubo financiamientos bancarios, falta de insumos agrícolas y los precios de los insumos agrícolas muy altos”.

El productor también hizo énfasis en la falta de combustible, lubricantes y repuestos e incluso la falta de dinero para el intercambio comercial normal de comprar y vender los productos.

“Los precios que nosotros obtuvimos este año en la cosechas y productos pecuarios son, en lo mejor de los casos, igual que los costos de producción y la mayoría de los casos está por debajo de lo que nos cuesta producir, es decir, que nos estamos descapitalizando, nos estamos consumiendo nuestro aparato productivo porque no tenemos ingresos suficientes para mantenerlo”.

Proyección para el 2021

El productor informó que hasta la fecha no han realizado la planificación que usualmente tienen para comenzar durante el año, ya que no cuentan con financiamientos y recursos para invertir.

“El 2021 se ve con unas condiciones muy difíciles para hacer la planificación que nosotros usualmente tenemos a los inicios de año, porque las condiciones que limitaron la producción en el 2020 siguen intactas, inclusive más complicadas, porque gasoil que había en el 2020, ahora estamos viendo que está faltando para el 2021, entonces eso es algo que está muy difícil para nosotros hacer una planificación dado que tenemos muchas limitaciones con los insumos y los productos que no están en nuestras manos”.

Expropiaciones a fincas abandonadas

De acuerdo a unas declaraciones emitidas por la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, a un medio nacional donde explica que se mantiene en conversaciones con el gobernador del estado Guárico, y le decía que hay fincas que podían estar bien productivas, el director de Aprolegua rechaza estas políticas que han hecho mucho daño a la producción en el país.

“Hay algo que nos está dando vuelta y nos preocupa muchísimo que es el anuncio que hizo Iris Varela, con la condición de expropiar los bienes de las personas que se fueron del país. Y entonces yo digo, el problema que nosotros estamos viviendo hoy día es ir a la unidad de producción para nosotros es muy crítico, porque no tenemos combustible, no hay vehículos para ir a nuestras fincas”.

“Imagínate el que se fue, va menos porque no tiene como ir, pero se fue, porque no le estaba dando el nivel para poder vivir, entonces se ofrece quitárselas para ponerla a producir y hemos visto como ha estado esa experiencia en las fincas que se han expropiado y que no están produciendo nada”, aseguró.

Meza comentó que en vez del gobierno darle solución a los problemas que enfrentan los productores lo que hace es complicarlos mucho más cuando emiten este tipo de declaraciones.

“Si nosotros no estamos recibiendo resguardo para ir a las unidades de producción, cómo esperamos que estas personas también nos vallan a quitar las unidades de producción, porque la delincuencia nos tiene acabados, pero también quien nos debería protegernos nos quiere quitar lo poco que tenemos”.

“Esto es bien crítico y bien grave, porque de concretarse esa intención sería decretar el hambre en Venezuela, porque lo poco que estamos produciendo es como para que la gente mantenga algo de producción en su fincas”, finalizó diciendo el productor.