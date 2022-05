El Estado venezolano todavía no escucha a los pensionados

Emilio Lozada, directivo de la Federación de Pensionados de Venezuela, denunció este lunes 30 de mayo que el Estado venezolano aún no escucha a los pensionados que exigen un pago justo, apegado a la Constitución.

Así lo expresó a Radio Fe y Alegría Noticias. Además, pese a los reclamos pacíficos de calle y las sugerencias que dejó recientemente la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha obviado atenderlos.

Afectados más de 5 millones de pensionados

El representante gremial explicó que más de 5 millones de pensionados están afectados en la nómina del Seguro Social, pero esta realidad es la misma para los abuelos de la Misión Amor Mayor y el Inager (Instituto Nacional de Geriatría), lugar a donde una gran cantidad de pensionados estarían en condiciones de hacinamiento.

«Cambiaron al ministro y estamos sin respuesta, pero nuestra lucha pacífica seguirá», aseguró Emilio Lozada.

¿Y los 10 mil bolívares para los jubilados?

Para Emilio Lozada, los 10 mil bolívares que se les pagarían a los jubilados de la administración pública habiendo dejado de trabajar desde mayo del año 2018 hasta mayo de 2022. A su juicio, se trató de un «anuncio publicitario».

«Es un anuncio publicitario. No hay ninguna letra en ninguna gaceta. No hay orden, eso es una situación de incertidumbre. No hay claridad y es una burla. Alguien debe aclarar», lamentó.

Seguirán protestando

Este miércoles 1 de junio los pensionados acudirán al despacho del nuevo Ministro del Trabajo. Esto para continuar con las exigencias en la que plantean en primer lugar el cumplimiento de la Constitución Nacional.