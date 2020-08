Honduras: responsabilizan al Estado por la muerte de médicos por COVID-19

El Colegio Médico Hondureño responsabilizó al gobierno de su país por la falta de insumos de bioseguridad para el personal de salud.

Esto ha producido que varios médicos hayan enfermado de COVID-19 y algunos hayan fallecido.

De acuerdo con la presidenta del cuerpo gremial, Suyapa Figueroa, el presidente del país y sus funcionarios fallaron en su deber de proteger a sus agremiados.

“Estas omisiones son atribuidas por mandado constitucional a quienes están en posición delante del derecho a la salud y subsecuentemente al derecho a la vida, por la desprotección del primero. Es decir, el gobierno de la República, a través del titular del poder Ejecutivo, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado”, expresó.

Por su parte, el vicepresidente de esa institución, Samuel Santos, lamentó que en los puestos de tomas de decisiones se nombren a personas sin los conocimientos para dirigir al país en tiempos críticos como los actuales.

“Creemos que se violentaron derechos humanos fundamentales a los médicos, enfermeras y a todo el personal de salud cuando no se nos dotó del equipo de protección adecuados. Ahí se violentó el derecho a la vida a nuestros queridos compañeros de trabajo. Ya no están con nosotros precisamente porque se les dio equipo de bioseguridad que no era el adecuado”, declaró Santos.

El médico rechazó el hecho de que quienes dirigen la pandemia no son profesionales de la salud, sino ingenieros, policías y militares “que no tienen la menor idea de lo que están haciendo en el manejo de una pandemia”.

Por último, el gremio exigió al poder Judicial acciones contra la Secretaría de Salud y el gobierno nacional para que rindan cuentas sobre el manejo de los fondos de emergencia y para que procedan a abastecer de forma inmediata a toda la red hospitalaria de Honduras.

Con información de Yolany Pérez, Radio Progreso, para Aler Contacto Sur.