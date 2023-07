Indígena del Yapacana que delató a un militar por minería ilegal dice recibir amenazas

La lideresa indígena Nancy Herrera, habitante de una zona dentro del Parque Nacional Yapacana, municipio Atabapo de Amazonas, denunció este 3 de julio que había recibido amenazas por haber develado en una conversación con el General Viloria que unas 50 máquinas utilizadas para la minería ilegal eran propiedad del General José Ramón Maita.

En una grabación que se compartió por redes sociales Herrera explica que en horas de la noche acudió al puesto militar de la zona a exigir que no siguieran maltratando a sus hermanos indígenas en medio del operativo de desalojo que practica la FANB en el Cerro Yapacana para erradicar la explotación minera irregular.

Sin embargo, la mujer señala que «fui al comando donde fui recibida pero también fui amenazada por haber grabado a él (General Maita) cara a cara donde dije que él tenía maquinarias, donde dije también que habían asesinado a un militar, entonces, hoy me obligó a pedirle perdón y me amenazó que si yo hacía lo que él me dijera yo tenía el «derecho» de ir presa porque yo estaba en el comando».

Herrera advirtió, dirigiéndose al Presidente de la República, que «si me llega a pasar algo, me llegan a asesinar o a encontrarme muerta o desaparecida, el General Maita va a ser culpable de mi desaparición».

Dijo en el video que se encontraba muy preocupada, sentir temor y que necesitaba el apoyo urgente de parte de otras autoridades y miembros de la organización MIUVEN, de la cual afirma es delegada en ese municipio amazonense.

También denunció que cuando acudió al comando militar «me querían quitar mi teléfono y me amenazó que yo tenía que pedirle perdón a él en ese momento cuando estaba rodeada de militares».

Igualmente rechazó que un Fiscal del Ministerio Público que se encontraba presente en el conversatorio se prestaba para ese acto intimidador y amenazante. «La respuesta (del funcionario) fue que usted puede ir presa por todos los videos que usted tiene».

¿Qué fue lo que dijo Nancy al momento de la operación Autana?

El sábado 1 de julio efectivos de la FANB comenzaron a implementar una operación militar denominada Autana 2023 con el fin de desalojar a 1.281 personas de los predios del Parque Nacional Yapacana.

El día domingo 2, a través de un video, se observa a un oficial militar, de apellido Viloria Sosa, conversando con Nancy Herrera, y a quien le agradecía la disposición de la comunidad indígena para el éxito del operativo y por colaborar para preservar el derecho de mantener «un ambiente libre de contaminación, sin mercurio, sin minería ilegal, sin destrucción de la tierra, sin contaminación de nuestros ríos» .

Sin embargo, la también hija de un capitán indígena interrumpe al General y le indica que los 50 motores utilizados para minería ilegal que él pretendía destruir eran supuestamente propiedad del General Maita, Jefe de la Zona de Defensa Integral de Amazonas.

Horas más tarde, a la zona donde se encontraba Herrera llegó el General Maita y en medio de la conversación le indicó que ella le había faltado el respeto por los señalamientos que había hecho en su contra, y por lo cual le exigía que se disculpara en presencia de un Fiscal del Ministerio Público.

En el video se observa que la lideresa indígena si le presenta sus disculpas pero también le pide al oficial que le dé pronta respuesta por sus hermanos indígenas que se encontraban detenidos en un sector del Parque Yapacana.

