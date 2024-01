Jesús Faría: “En 2023 registramos un incremento de los ingresos”

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, aseguró en una entrevista que ofreció al canal Venevisión que durante el año 2023 hubo un incremento en los ingresos, entre esos, un “incremento del salario mínimo”.

El funcionario resaltó que la mayoría de los recursos económicos los destinaron al área social, sobre todo en el sector salud, porque “es vital para nosotros”, comentó.

Adicionalmente, Faría puntualizó que los próximos incrementos dependerán de tres factores fundamentales: el desempeño de la industria petrolera, la inflación y el crecimiento de la economía.

Vale destacar que el funcionario no recordó que el salario mínimo no recibió ajuste en el año que recién acaba de culminar. El último aumento salarial ocurrió el 15 de marzo de 2022.

Ante estas declaraciones, las reacciones de las personas en las redes sociales no se hicieron esperar. “Los incrementos sustanciales solo lo han visto ustedes. Los pensionados no vimos nada. Un bono de 180 bolívares no es importante ni sustancial, es una burla, una miseria”, escribió un usuario en la red social Instagram.

“El salario mínimo no se aumenta desde el año 2022. Se equivocó bien feo, tiene que pensar bien las cosas antes de hablar”, agregó otro.

“Señor diputado hay hambre, hambre, hambre pareja por todos lados. Aumente urgente ese sueldo, por favor”, clamó otra persona.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.