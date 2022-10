Luis Vicente León cree que es difícil que EEUU mantenga apoyo a Guaidó

Luis Vicente León, presidente de la firma consultora Datanálisis, aseguró que en enero de 2023, cuando toque renovar el reconocimiento al denominado “gobierno interino” de Venezuela dirigido por el líder político Juan Guaidó, Estados Unidos deberá tomar una decisión “más difícil que en el pasado”.

“Hace mucho tiempo el gobierno interino de Venezuela no es para nada representativo. No ha cuajado ni siquiera en su función simbólica porque realmente nunca fue gobierno, fue un constructo de luchas políticas, pero no gobierno”, dijo León este lunes 24 de octubre al programa De Primera Mano, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

“No tiene estructura, no puede tomar decisiones, siempre fue una idea de unificar la lucha en contra del gobierno de Maduro. Pero hoy, aparte de eso, es que no tiene popularidad, no tiene respaldo básico en las masas y tampoco en las instituciones”, agregó.

Agregó que los partidos políticos, con muy pocas excepciones, tampoco quieren mantener la figura del denominado “gobierno interino”.

El pasado 21 de octubre el medio de comunicación CNN publicó en su portal web que dos fuentes cercanas al liderazgo opositor aseguraron que la experiencia del llamado “gobierno interino venezolano”, presidido por Guaidó, terminará en enero de 2023.

“Una fuente diplomática cercana a la oposición venezolana primero le dijo a CNN que Estados Unidos planea quitarle el reconocimiento de presidente interino en enero, cuando comience un nuevo periodo de sesiones legislativas”, se lee en la nota de CNN.

Una fuente opositora confirmó la veracidad de un artículo publicado en el Financial Times que anunciaba el “inminente fin del ‘interinato'”.

“Esto ha sido negociado hace rato”, expresó una de las fuentes a CNN.

Por otro lado, un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos le dijo a CNN: “Seguimos reconociendo al Gobierno interino y a los venezolanos que quieren un regreso pacífico a la democracia. Depende del Gobierno interino decidir si quiere continuar en un estado reconocible”.

En un derecho a réplica, Guaidó negó que Estados Unidos vaya a dejar de reconocerlo como presidente interino del país. Resaltó que el respaldo se mantiene hasta que haya elecciones libres y justas.

“La opinión de dos dirigentes, bueno, es la opinión de dos dirigentes. Para nosotros lo importante es trabajar por los venezolanos y tener la oportunidad, entonces, de poder aclarar esto y lo agradezco y además decirle al pueblo de Venezuela que la Asamblea electa en el 2015 y el presidente encargado van a lograr esa elección libre y justa”, dijo.