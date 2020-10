Médicos y pacientes oncológicos no son prioritarios para surtir de combustible en El Tigre

Un grupo de médicos que labora en los tres CDI de El Tigre, en el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) y en el hospital Felipe Guevara Rojas, junto a pacientes renales y oncológicos protestaron frente a la sede del Psuv, tras conocer la noticia de que el sector salud no es prioridad para abastecerse de gasolina.

Dayana Esparragoza, médico general integral que labora en CDI Roque Dalton, manifestó que acudió este miércoles 7 de octubre y las autoridades del Órgano de Distribución y Defensa Integral (ODDI) El Tigre, les informaron que ya no tenían prioridad, porque pueden acudir a cualquier estación de servicio a surtir combustible.

“Queremos que la comunidad sepa que el día que los consultorios populares estén cerrados es porque los médicos y el personal de salud están en cola para echar gasolina, nosotros manejamos las guardias médicas de COVID-19, sala respiratoria, consultorios médicos populares, vacunas y próximamente lo que son las vacunas rusas para combatir el Coronavirus, debemos tener prioridad” refirió la galeno.

Manifestó que tenían 10 días sin poder surtir de combustible sus vehículos. “La última vez que echamos fue hace 10 días y a duras penas porque éramos medianamente priorizados, sufrimos faltas de respeto, por parte de la ODDI… anteriormente tuvimos que manifestar, para que pudiéramos ser atendidos como merecemos , dada la cobertura del COVID-19 en el municipio”. ”.

Entre tanto, Jorge Figueretti, médico del hospital de El Tigre, lamentó la situación alegando que esto no debería ocurrir. “Esto lo que da es tristeza, las acciones vienen solas, en este caso si al paciente no lo dializan o no se le hace la quimioterapia se va a morir, si al médico no le echan gasolina para movilizarse no va a poder llegar al centro de salud”. enfatizó.

“Queremos que el general Querales y Ana Bravo, del Ministerio de Energía y Petróleo, atiendan nuestra inquietud y nos den respuesta, queremos que nos surtan con la capacidad que tenga cada carro, esto se puede resolver, solo se necesita un poco de neurona y voluntad”, pidió Figueretti.

Los pacientes también se quejan

Mientras, Luis Meza vocero de los pacientes renales y oncológicos, expresó que desde que comenzó el llenado por placa el pasado lunes 5 de octubre todos los pacientes no han logrado echar gasolina.

“El lunes estuvimos en la estación de servicio El Caris desde las 7 de la mañana y después de mediodía a tanto rogar que necesitamos la gasolina para poder ir a hacernos el tratamiento nos surtieron, pero no todos los pacientes crónicos lograron surtir y han hecho cola en otras bombas y tampoco porque no hay gasolina”, declaró.

Catalogó a la aplicación de número de placa para surtir gasolina como una farsa “porque es una mentira que habría gasolina en todas las gasolineras, ya basta que nos vean la cara de tontos con ese tema”.

Una situación similar se presentó en el estado Mérida donde el gremio médico del hospital de la Universidad de Los Andes denunciaba que la mesa técnica de combustible los había excluido como sector priorizado para efectos del combustible.