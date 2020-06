MLB inicia en julio

Luego de varias propuestas y desacuerdos entre el comisionado de las grandes ligas y la asociación de peloteros, por fin han decidido iniciar la temporada 2020 de las MLB el 24 de julio.

Luego de que las grandes ligas a través de su comisionado Rob Manfred, hiciera público que no aceptaría la propuesta de la Asociación de jugadores de la Major League Baseball (MLB), anunciaron este martes que las temporada 2020 iniciará entre el 23 y 24 de julio.

Posterior a esto, la asociación de jugadores confirmó la noticia luego de aprobar los protocolos de salud y seguridad que traerá la voz de play ball al béisbol organizado.

La MLB ha decretado que la temporada regular sea de 60 juegos. Además, los jugadores han aceptado reportarse a los entrenamientos a partir del primero de julio, pero cada equipo lo hará en su propio estadio y no en los los complejos donde se realizan los Spring Training ubicados en los estados de Florida y Arizona.

En el anuncio ofrecido por las grandes ligas señala que el calendario para la temporada regular lo mejor es reducir la cantidad de viajes, por lo cual proponen que gran parte de los encuentros sean dentro de las divisiones con la porción restante de los juegos de cada club contra la división geográfica correspondiente de la liga opuesta, es decir Este vs. Este, Central vs. Central y Oeste vs. Oeste de cada liga.

Prohibidas las riñas

Según el protocolo de salud que envió las grandes ligas al sindicato de peloteros “los jugadores no podrán tener contacto físico con otros peloteros a menos que sea por por una situación de juego normal. Violaciones a esta regla serán estrictamente disciplinadas”.

¿cambiará esto la esencia del béisbol?

Entre otras condiciones que se establece para esta particular temporada están: