Productores de Guayabal cambian su producción por falta de insumos y financiamiento

Pequeños productores de Guayabal, en el estado Guárico, han tenido que cambiar su producción de rubros debido a la falta de financiamiento para seguir sembrando.

Wilmer Ruja, ingeniero y miembro del Proyecto Nacional de Agricultura en la parte de financiamiento en la zona sur y parte de Apure, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que las cosechas que están predominando en la zona agrícola son desconocidas para los parceleros.

“El frijol y el maíz, que eran rubros para el sustento de la zona, se han venido a la baja. Rubros como patilla y melón se han incrementado, siendo desconocidos para sus pobladores”, comentó.

Ruja hizo un llamado al gobierno nacional a ejecutar nuevas políticas para asignar financiamientos a través de la banca pública a los pequeños y medianos productores del sur del estado.

“No hay un registro porque la realidad fue abrupta. No se visualiza ninguna entidad, ni gubernamental, que otorgue créditos. Pero si hay entidades privadas que no han perdido la fe y están apoyando de una forma muy reducida en un nivel de hectárea que no son de la zona sur del estado Guárico y Apure”, comentó.

“El gobierno nacional tiene que brindar esa mano amiga que le permita al productor que se autoalimente y económicamente busque manera de resurgir nuevamente en ese complejo mundo que es la agricultura”, insistió.

Bandas delictivas

Ruja manifestó que el campo ha sido muy golpeado por las bandas delictivas que mantienen en zozobra a los agricultores, de los cuales muchos han abandonado sus fincas por temor a ellos.

“La zona sur ha sido golpeada por las bandas criminales, las cuales han hecho de verdad un gran daño en la parte económica de los productores en la zona de Camoruco, Cazorla, Perico, Paso de Hato, por nombrar algunas”, comentó.

En ese contexto, en los últimos meses organismos de seguridad en el estado han implementado operativos especiales, donde han desarticulado a los integrantes de las bandas delictivas, aliviando el día a día de los productores.

“Hay que decir que el estado ha aplicado últimamente una serie de planificación que ha dado resultado y ha mejorado un poco la seguridad en la zona sur del estado Guárico”, remarcó.

