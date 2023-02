¿Qué hace falta trabajar por la educación?

La educación desde hace años viene en decadencia. A juicio del vicerrector académico y rector encargado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José Francisco Juárez Pérez, las fallas en el sistema educativo se producen por la mala gestión de las políticas públicas y las fallas en la interrelación que debe existir entre el Estado, empresas y las familias, para mantener la educación como lo más preciado para el desarrollo de una sociedad.

Los problemas en el sector educativo son bien conocidos: fuga de profesionales, deserción estudiantil, reivindicaciones salariales deprimentes, entre otros. Juárez Pérez habló sobre ellos este jueves 2 de febrero en De Primera Mano, programa transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias de 5:00 a 8:00 de la mañana.

“Al docente no se le reconoce su trabajo, no se le dan u ofrecen planes de formación permanente. No existe un plan de formación vocacional para los estudiantes que están en bachillerato que les permita continuar los estudios en la unidad con profesionalización. Todo eso es caldo de cultivo para tener la situación que tenemos en el país. Esto trae consecuencias gravísimas que tienen que ver con el futuro inmediato de nuestro país”, dijo el vicerrector en referencia a las fallas que ha tenido el Ministerio de Educación en su labor.

Explicó que las consecuencias ya se evidencian y se agravarán a un mediano plazo, pues reconoció que hay niños, niñas y adolescentes fuera de las aulas de clases, “en la calle, en un ocio negativo que los lleva en muchos casos a delinquir”.

“Tendremos una sociedad desarticulada, debilitada en sus instituciones, sin profesionales capacitados para los distintos retos que hay que atender. Es un tema complejo y yo no veo que exista, de parte de los que tienen responsabilidades en esto, algún interés en que esto cambie o se tome seriedad en el asunto”, afirmó.

Hacerle frente a los problemas por la educación

Para el vicerrector, de los problemas ya se ha hablado y hasta la UCAB lo ha reseñado a través de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), pero ahora el foco debe estar en hablar sobre lo que hay que hacer para salvar el sistema de educación.

Para él, lo principal es que el Estado debe enfocarse en hacer políticas públicas, sostener salarios dignos, promover la educación y garantizarla. Así como también aplicar lo que ya se ha dialogado: salarios dignos para los educadores, formación permanente de los docentes, sistema de evaluación de méritos e infraestructura y equipamiento para las escuelas.

“Debe haber un gran esfuerzo nacional en relación con la crisis estructural en el sistema educativo. Ya tenemos suficientes informes de cómo está la situación en Venezuela. Creo que no hace mucha falta más acerca de la situación en las escuelas. Supongo que el Ministerio de Educación sabe perfectamente cuántas escuelas necesitan reparación; con la Encovi y otras fuentes también sabemos cuántos colegios se necesitan construir, la condición de las escuelas en cuanto a docentes. Es decir, los datos, la radiografía ya la tenemos. No hace falta mucha más investigación, lo que hace falta es voluntad que parte de un compromiso personal por entender que existe el problema”, apuntó.

Agregó que si ahora mismo no se hace nada por la educación para la transformación del país, el escenario podría ser devastador. Es por ello, que desde ya se deben implementar un conjunto de políticas con las universidades para apoyar la formación de los jóvenes y de adultos docentes.

Por último, resaltó la labor de las organizaciones y la misma Fe y Alegría que hacen buenas prácticas de lo que significa trabajar con poco en pro de la educación.

