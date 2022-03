Rusia queda totalmente fuera del mundo deportivo

Cada vez más Rusia va quedando por fuera en las actividades deportivas. El mundo deportivo decidió expulsar a Rusia en el fútbol, tenis, béisbol, softbol, así como de la Fórmula Uno, Juegos Paralímpicos de Verano y Serie Mundial de Atletismo. El motivo se representa como manifiesto de rechazo y medida de presión ante su acción de invadir Ucrania.

Ante estas decisiones del deporte, Radio Fe y Alegría Noticias, en el programa De Primera Mano, conversó con el comentarista deportivo de larga trayectoria en Colombia, Gonzalo «Chalo» González y los periodistas Héctor Escandell y José Ferrer.

Para Escandell, estas expulsiones representan una presión económica que afecta no solo a los jugadores, sino a los trabajadores deportivos, la gerencia y la industria que venden los boletos para un juego.

«El tema del deporte tiene que ver con la presión que se está haciendo hacia Rusia porque ese dinero se utiliza para el financiamiento de las armas», afirmó Escaldell.

El anunció de la FIFA y la UEFA sobre la suspensión de todos los equipos rusos de sus competiciones fue la decisión con mayor incidencia internacional. Sin embargo, «Chalo» González considera que esta decisión contra Rusia podría no ser suficiente para detener la invasión a Ucrania.

A su juicio, el deporte seguirá su rumbo sin los equipos rusos.

«En la medida en que no se extienda el conflicto, el mundo seguirá rondando sin rusos. No sé hasta dónde hoy tienen las fuerzas para protestar porque (sus equipos) no se vayan a presentar en un partido», señaló.

Deportes que suspendieron a Rusia

Futbol: FIFA y la UEFA

Atletismo: Consejo Mundial de Atletismo.

Tenis: Federación Internacional de Rusia y Federación de Tenis de Bielorrusia.

Hockey: Federación Internacional de Hockey sobre Hielo y Copa Mundial Juvenil Femenina de Hockey.

Bádminton: Federación Mundial de Bádminton.

Béisbol y softbol: Confederación Mundial de Béisbol y Softbol.

Baloncesto: Federación Internacional de Baloncesto.

Canotaje: Federación Internacional de Canotaje.

Curling: Campeonatos Mundiales por la Federación Mundial de Curling.

Ciclismo: Unión Ciclista Internacional.

Pentatlón: Unión Internacional de Pentatlón Moderno.

Remo: World Rowing.

Vela: World Sailing.

Patinaje: Unión Internacional de Patinaje.

Esquí: Copa del Mundo de la Federación Internacional de Esquí.

Triatlón: Unión Internacional de Triatlón.

Voleibol: Federación Internacional de Voleibol

Asimismo, la Federación Internacional de Natación (FINA, por sus siglas en francés) retiró la premiación que se le entregaría al presidente ruso Vladimir Putin.