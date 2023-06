Salvador Pérez se convierte en el receptor más jonronero

Salvador Pérez se convirtió en el receptor más jonronero de la Grandes Ligas con el vuela cerca que lanzó este 12 de junio contra los Rojos de Cincinnati.

El pelotero venezolano logró su jonrón número 14 de la temporada y se puso como el primero de la lista entre los receptores más letales.

Pese a este nuevo hito en la carrera de Pérez, su equipo, Royals de Kansas City, no logró la ansiana victoria. Pero el venezolano ratificó que está en plena recuperación con el madero y su ritmo de competencia está cada vez más alto.

Además, demostró que su mejoría ha sido sostenida durante los tres últimos meses de la temporada del mejor béisbol del mundo.

El carabobeño dejó claro que lleva el mismo ritmo de jonrones que alcanzó en los primeros 60 juegos en el año 2021.

Asimismo, en lo que va de campaña, registra 37 impulsadas. Este dato indica que está a solo tres impulsadas de las logradas en en 60 cotejos en el 2021 cuando fue su mejor temporada. En esa misma temporada logró batear 38 jonrones en una sola temporada.

Por otra parte, la diferencia de promedio del venezolano en esta temporada, es de tan solo tres puntos menos a la que mostró hace dos años (.275 a.278).

Captain says game’s not over. #WelcomeToTheCity pic.twitter.com/p9mqCR5rEl