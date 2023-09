Tormenta Elías sigue causando inundaciones en Grecia

La tormenta Elías sigue causando severas consecuencias en Grecia. Este jueves el mayor impacto se ha notado en la región de Tesalia, en el oriente del país, según informó EFE.

Las lluvias siguen ocasionando derrumbes e inundaciones en algunas regiones, y en otras ha dejado tramos carreteros enteros bajo el lodo.

De acuerdo con la prensa internacional, en la región de Tesalia, las zonas más afectadas siguen siendo Volos, Pilio, Larisa y Farsala.

Volos parece ser la zona de mayor imacto: en esta zona, una intensa lluvia dejó sin electricidad a gran parte de la urbe.

Por su parte, las autoridades sanitarias reportaron que el mayor dispensador de salud de la ciudad se inundó.

También se reportaron fuertes lluvias en la isla de Ftiótide, Corintia y Eubea. En estas ciudades, las autoridades de emergencia están en alerta por posibles desbordes de ríos ante el auge del nivel de agua.

El mal tiempo ha producido fuertes chubascos, granizos, vientos con ráfagas peligrosas y alta actividad eléctrica.

Las autoridades han alertado que las malas condiciones climáticas continuarán en las próximas horas.

#NewReport Heavier precipitation ☔️ in #Greece 🇬🇷associated with in Mediterranean depression #Elias likely strengthened by both human-driven #climatechange and natural variability : https://t.co/rgpXA4iPaK contact authors: @Stavros_Dafis and @DaviFaranda , @IPSL_outreach @cnrs pic.twitter.com/oXszaJQlAZ