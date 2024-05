Una Palabra Oportuna 3272

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 26 de mayo de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Alienta Tu espíritu en mí

Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy queremos pedirte la gracia de Tu Espíritu. En este día de la Santísima Trinidad quiero agradecerte por el don de la vida, por el don de la redención por inspirar siempre en mí Tu fuerza de vida que solo puede venir de Tu espíritu que alienta al mundo. Todo lo que soy y lo que tengo viene de Ti y te tengo como mi fuente. Por todo eso te doy gracias.

Al mismo tiempo, en esta noche dominical quiero pedirte el perdón que necesito por mis incoherencias y por mis omisiones. Ciertamente que al ver mi vida percibo que no está orientada por el mal que haga, sino por el bien que dejo de hacer. Te pido perdón por todo eso. No tengo excusas que me libren de lo hecho por eso abogo a Tu misericordia.

Señor, en esta semana que apenas empieza pongo mi vida en Tus manos. Alienta Tu espíritu en mí, perdona mis pecados y fortalece mi modo de vida. Que en el proceder de mi cotidianidad le hable a otros de Ti y esté cercano a Ti.

Renuevo mi compromiso contigo. Dame Tu amor y Tu gracia que eso me basta. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.