Trabajadores de salud protestaron en Guárico exigiendo pago de quincena

En las afueras del hospital Israel Ranuarez Balza de San Juan de Los Morros, estado Guárico, trabajadores de salud protestaron en la mañana de este 1 de julio exigiendo el pago de la segunda quincena del mes pasado.

Adrián Ojeda, presidente del sindicato de SitraSalud Guárico, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que son un total de 13.073 trabajadores en el estado que no han recibido su salario.

“Esos son todos los trabajadores que van a ser perjudicados, si no se unen en esta lucha de pelear esta contratación colectiva y el salario digno de todos los trabajadores de Venezuela”.

Ojeda indicó que los sindicatos firmaron un acta convenio con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Planificación y Presupuesto «se niega a cancelar ese acuerdo».

“En esta quincena nosotros esperábamos un pago de un retroactivo de la contratación colectiva del acta convenio que se firmó y hasta los momentos hoy, primero, todavía el Ministro de Planificación no se aboca a pagarle a los trabajadores las deudas que nos tienen en este momento”.

Por su parte, Petra Malavé, presidenta del Colegio de Enfermería de Guárico, denunció que están cansados que el gobierno nacional se burle del salario de los trabajadores del sector salud.

“Como es posible que hoy 1 de julio, no se haya cancelado la quincena y el Ministro de Finanzas a nivel nacional dice que no sabía de las cláusulas y no sabía de esa acta convenio cuando él, es uno de los firmantes”.

Los afectados señalaron que seguirán protestando hasta que se le pague lo acordado en el convenio que firmaron los sindicatos y el Ministro de Salud.