Una Palabra Oportuna No. 1440

Oración de la noche. Sábado 27 de noviembre de 2021.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

Al final de esta jornada, regálate este momento para orar. Inicia respirando profundo.

Pon nombre a cómo te sientes después de esta jornada… Y ahora escucha con atención al Maestro:

“Como has sido fiel en lo pequeño, tendrás autoridad sobre diez ciudades.”

Todos hemos recibido talentos diferentes en la vida y es absurdo compararlos. Jesús nos invita a activarlos, hacerlos rendir y ponerlos al servicio, sabiendo que quien los hace multiplicar es siempre Dios. Los talentos son para el bien común, no para la gloria personal.

Pon nombre a tus talentos… Pregúntate en el día de hoy qué has hecho con ellos: ¿Los has ocultado y guardado para que nadie te moleste? ¿Los has puesto al servicio de otros?

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.