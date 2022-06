Una Palabra Oportuna No. 1830

Oración de la noche. Jueves 09 de junio de 2022.

Por Hna. Elena Azofra.

Interioridad

Respira profundo unas tres veces. Reconoce en tu corazón cómo te sientes al final de este día.

Jesús oraba con los salmos, se los recitaba al PadreDios, despacio y haciendo suyas las palabras.

Ora como Jesús y con Jesús desde lo hondo de tu corazón:

Cuántas maravillas has hecho,

Señor, Dios mío,

cuántos planes en favor nuestro;

nadie se te puede comparar.

Intento proclamar tus bondades, decirlas,

pero superan todo número.

Yo te digo: «Aquí estoy.»

«Para hacer tu voluntad.»

Dios mío, lo quiero,

y llevo tu amor en las entrañas.

Proclamo tu salvación ante la gran asamblea;

no he cerrado los labios:

Señor, tú lo sabes.

No me he guardado en el pecho tu defensa,

he contado tu fidelidad y tu salvación,

no he negado tu misericordia y tu lealtad

ante la gran asamblea.

¡Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad!

Después guarda hondo silencio de adoración y esperanza.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.