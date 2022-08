Una Palabra Oportuna No. 1955

Oración de la mañana. Jueves 11 de agosto de 2022.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que yo quiera lo que Tú quieres, que yo haga lo que Tú haces y que lo haga a Tu modo.

Pedro pregunta a Jesús ¿Señor, si me hermano me ofende cuántas veces le debo perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le responde: no sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete.

Reflexiono:

En nuestro entorno no hay nacimiento, sin parto. No hay fruto sin esfuerzo, ni nosotros sin apuesta. Tu enfoque puede estar en tu herida o en la vida que Dios quiere generar a través de ti.

Me pregunto:

¿Tengo la capacidad de no tomar las cosas a nivel personal para dar vida?

¿Quiero que mi centro sea la vida o la culpa?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.