Una Palabra Oportuna No. 2127

Oración de la mañana. Viernes 04 de noviembre de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en oración por Venezuela

Señor Jesús, hoy me llamas a dar cuenta de mi administración. Todo lo que me has dado como riqueza es una responsabilidad. Te escucho en actitud atenta y humilde: el llamado es a usar sabiamente cualquier talento que tenga, siempre buscando el bien mayor y tu gloria. Puedo usar egoístamente, o con la sensibilidad puesta en las necesidades de otros. Mi riqueza consiste, no en lo que guardo, sino en lo que entrego generosa y gratuitamente.

Tú me juzgarás por el uso de las cosas de las cuales soy solo un administrador. Las únicas riquezas que nosotros nos llevamos de este mundo son aquellas que hemos regalado con amor. En tiempos en los que el afán de poder y poseer agobian a la humanidad, queremos ser dueños de todo. Tu invitación es a practicar la misericordia con quien tiene necesidad, es el mejor indicador de justicia que podemos ofrecer.

Nuestra humanidad sedienta de poder y tener muere de hambre y clama un mundo nuevo de hermandad, compartiendo espacios comunes construidos con cuidado, bondad, solidaridad, ternura y perdón. En nuestro café rezamos, necesitamos aprender a ser buenos y sabios administradores de las riquezas eternas.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

