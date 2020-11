Una Palabra Oportuna No. 756

Oración de la noche. Domingo 15 de noviembre de 2020.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre bueno, ¡Qué privilegio es hacer consciente tu presencia! (Hacemos una pausa para ponernos en la presencia de Dios) Gracias por tu presencia en esta semana. Ciertamente he tenido momentos de mayor y de menor consciencia de ella pero sé, Padre bueno, que, en lo profundo, tú nunca dejas de estar ahí.

Me consuela tu promesa. Aquella que dice que “YO ESTARÉ CON USTEDES HASTA EL FIN DEL MUNDO”. En este momento veo mi semana pasada desde la luz de tu gracia.

Me pregunto: ¿Qué he hecho de lo que me alegre? Dejo que se activen los recuerdos durante unos segundos. Te digo: GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.

Inmediatamente me dispongo a ofrecerte esta semana que apenas comienza. Me pregunto ante ti: ¿cómo quiero vivir esta semana?

Y luego me pregunto, ¿cuáles son las dos actitudes que quiero trabajar en mí?

Te entrego lo que soy y tengo y te pido tu amor y tu gracia.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.