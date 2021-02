Una Palabra Oportuna No. 928

Tips para discernir la realidad. Martes 09 de febrero de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Diversidad, puentes y reconciliación

Para construir en Venezuela una verdadera convivencia y posibilitar que juntos nos dediquemos a solucionar los graves problemas que sufrimos, debemos empezar a valorar de un modo positivo la diversidad. Precisamente porque todos somos iguales, todos tenemos derecho a pensar de un modo diferente, dentro del marco que nos señala la Constitución y los derechos humanos.

En Venezuela, las diferencias se convierten en enfrentamiento, debido a la soberbia, la inflexibilidad y los dogmatismos. La incapacidad para lidiar con la diversidad genera incomunicación, enfrentamiento y abismos. Sin embargo, la diferencia bien entendida es un valor que nos enriquece a todos, de ahí la necesidad de tender puentes en un mundo de polaridades excluyentes si queremos caminar hacia una sociedad reconciliada y próspera.

Reconciliar no significa uniformar, ni silenciar los puntos de enfrentamiento, si no ayudar a que la diferencia se convierta en valor y no en abismo; o ayudar a que, si se han generado abismos, encontremos el camino para restablecer los puentes.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.