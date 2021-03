Una Palabra Oportuna No. 996

Oración de la noche. Lunes 15 de marzo de 2021.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

Ha llegado el final de este día… reserva este momento para orar. Inicia respirando profundo.

Pon nombre a cómo te sientes después de esta jornada: ¿cansada, satisfecho…? Y así, tal como te sientes, escucha a Jesús en el Evangelio:

“No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados.”

En el día hay muchas maneras de acercarse a los demás. Acercarse al otro desde la actitud de quien lo descubre como hermano y no como alguien que en el fondo cree ser superior a él, esa es la propuesta de Jesús.

Libera tu corazón de críticas, murmuraciones, juicios injustos y parciales hacia tus compañeros de trabajo, tus hijos, tus padres o tu pareja y bendícelos esta noche.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.