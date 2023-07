Vías del municipio Arzobispo Chacón de Mérida siguen afectadas

A raíz de las lluvias que persisten en parte del territorio nacional, Omar Fernández, alcalde del municipio Arzobispo Chacón del estado Mérida, informó a Radio Fe y Alegría Noticias que la principal vía de acceso a la población presenta un alto riesgo para propios y visitantes.

“Tenemos serias afectaciones, sobre todo con el desbordamiento de la quebrada El Rincón, específicamente en el sector Puente Alberto Carnevali, y en El Rincón parte media, vía principal que conduce a la ciudad de Mérida”, afirmó Fernández.

El alcalde refirió que, si bien existe una labor destacada de maquinaria enviada por las autoridades nacionales, es necesario emplear una acción que culmine por resolver la falla a nivel general.

“Por supuesto, allí están los equipos del Ministerio del Transporte, una maquinaria que, en cierta medida, trata de solventar la situación, sin embargo, es necesario que los trabajos no sean solo para dar paso; se debe trabajar para que la quebrada no produzca grandes afectaciones”, aseguró la máxima autoridad local.

En cuanto a la labor local, Fernández aseguró que se está trabajando con un vehículo de carga tipo retro excavadora. Este está destacado en el sector Los Naranjos de San Miguel, vía nacional que conecta las parroquias Chacantá, Mucuchachi y Mucutuy con el sector Las González, en el municipio Sucre, y la ciudad de Mérida.

“En esta vía siempre se presentan movimientos de masas, derrumbes, la calzada se encuentra afectada. Nos ha tocado fuerte ya que casi siempre tenemos deslizamientos en ese sector. Por allí salen emergencias, productos agropecuarios para el estado y hasta a nivel nacional. Por allí salen y entran bienes y servicios para los habitantes de la zona”, afirmó el alcalde.

El drama del combustible

Omar Fernández, alcalde del municipio Arzobispo Chacón, afirmó que la crisis del servicio de combustible representa para la población de Canaguá ”un verdadero problema“ tanto para el bolsillo como para la cotidianidad.

“Esto es dramático, estamos acéfalos. Nos sentimos abandonados por los Gobiernos nacional y regional. Hace unos meses, el señor gobernador me dijo que me fuera con él a Caracas y yo veo que él no puede resolver el problema en su patio en Mérida, ahora lo demás”, manifestó Fernández a Radio Fe y Alegría Noticias.

“Acá los pobladores hacen de tripas corazón. Se compra la gasolina a dos dólares el litro, es decir, a nosotros esto del combustible nos dañó todo. Estamos muy mal y uno no puede ocultar esto. Le hago un llamado al gobernador y a los representantes del Ministerio del Petróleo para que de una vez por todas solucionen esta situación que aqueja para la productividad y la producción de los rubros agrícolas, que es comida para la mesa del venezolano, inclusive para exportación”, cerró el alcalde.

