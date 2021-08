Más de cien familias barí fueron excluidas del CLAP en Zulia

Unas 130 familias del pueblo indígena barí en el estado Zulia denunciaron ser excluidas del beneficio del CLAP en el estado Zulia, publicó el periodista Jhorman Cruz.

Según el comunicador, este hecho ocurrió en el municipio Jesús María Semprúm. Los originarios señalan a la alcaldesa Keirineth Fernández como la responsable de ordenar esta exclusión como método de «soborno».

De acuerdo con la denuncia, la orden de la mandataria municipal ocurrió en el contexto de las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela el 8 de agosto. Este tipo de acción no es nueva, según aseguran los originarios, solo que el 8 de agosto volvió a ocurrir.

«Soy indígena barí (…) El día 8 de agosto no ejercimos nuestro derecho a votar. Nosotros no votamos. Hubo 400 barí que no votaron en Jesús María Semprúm. Nosotros queríamos votar», dijo el originario que hizo la denuncia.

También denunció que hubo violencia y terrorismo. Ante el temor de resultar heridos, prefirieron no acudir a votar.

Indígenas Bari, todos pertenecientes al municipio fronterizo Jesús María Semprún del estado Zulia, todavía reclaman las presuntas irregularidades de las primarias del Psuv el pasado 8 de agosto.



Esto se repitió en Guajira: alcaldesa les habría quitado el Clap a 130 familias. pic.twitter.com/0bE71XI9U1 — Jhorman Cruz (@Jhormancruz1) August 12, 2021

Luego de lo ocurrido, los barí manifiestaron «estar cansados de los maltratos que han recibido» por parte de la alcaldesa del PSUV, Keirineth Fernández, aseguró el periodista Jhorman Cruz.

También exigieron que revisen los resultados de las elecciones internas del PSUV en el municipio Jesús María Semprúm.

El uso de los alimentos subsidiados por el Ejecutivo Nacional fue recurrente. En La Guajira venezolana denunciaron su uso en la campaña interna del Psuv.