Buhoneros del centro de Barquisimeto llevan más de 15 días sin trabajar

Buhoneros del centro de Barquisimeto ya tienen más de 15 día en protesta continúa exigiendo a la alcaldía de Iribarren y a la gobernación del estado Lara que se le devuelvan sus puestos de trabajos en las carreras 20, 21 y 22.

Este martes 18 de enero un grupo de estos comerciantes informales logró reunirse con representantes de la gobernación, de la alcaldía y delegados de abastecimiento para solicitar un acuerdo que les convenga a ambas partes.

Pero los trabajadores señalaron que en la reunión no se pudo llegar a un convenio debido a que la gobernación no les dispensará el permiso para que ellos puedan volver a ocupar las calles de la ciudad.

Los protestantes alegaron que solo desean trabajar en las calles ya que allí sus ventas aumentan más, generándole mayores ingresos, cuestión que permite el impulso de la economía del estado Lara.

Luis Miquelena, uno de los buhoneros afectados por la problemática, señaló a Radio Fe y Alegría Noticias que son padres de familias que están pasando hambre con sus parientes porque no tienen trabajo y sus bajos ingresos no les alcanzan.

Miquelena agregó que en la reunión les comentaron que no pueden estar en la carrera 20 y y en las otras carreras porque allí piensan hacer un paseo peatonal como en Caracas.

Además, los comerciantes comentaron que la propuesta que la alcaldía les presentó es reubicarlos en establecimientos que aún no están construidos.

Solución que ellos no creen que sea cumplida, igualmente alegan que no será conveniente para ellos ya que su ubicación no será tan oportuna como en el centro de Barquisimeto.

De esta manera ante la negativa por parte de las autoridades gubernamentales estos trabajadores informales planean seguir reuniéndose con la alcaldía de Iribarren para que les resuelvan su problema y de no ser así, señalaron que seguirán en protesta activa.

Por María Gabriela Álvarez/ Radio Fe y Alegría Noticias