Chuo Torrealba: la oportunidad del cambio político está siendo “desperdiciada”

El analista político Jesús ‘Chúo’ Torrealba alegó que la oportunidad del cambio político en Venezuela se está perdiendo por la misma oposición.

“Hay una oportunidad de cambiar que está siendo desperdiciada”, afirmó este jueves 23 de febrero en declaraciones concedidas a De Primera Mano, programa transmitido por la red nacional de Radio Fe y Alegría.

Para Torrealba, la oposición, que considera tradicionalista, está manejando el tema electoral como una pelea interna entre los partidos, en vez de enfocarse en una disputa con el Gobierno.

Conflicto interno mata la posibilidad del cambio

Manifestó su optimismo por un cambio político positivo que permita la renovación de la dirección del Estado porque, aseguró, matemáticamente es posible consolidar el cambio, lo dicen las encuestas que revelan el “altísimo” rechazo al gobierno actual.

“Hay una oportunidad cierta y real, lo revelan todas las encuestas y la calle”, dijo. Sin embargo, también hay un “altísimo rechazo a la dirección política convencional de la oposición”.

“Estamos a la puerta de una posibilidad muy cierta de que la ciudadanía logre renovar las direcciones políticas e impulsar un cambio en la conducción política del Estado, pero no deja de ser dificultoso”, dijo. Explicó que es complejo porque el gobierno de Nicolás Maduro conserva los mecanismos de control y coacción militar y policial.

Además, Maduro ha logrado convertir a la administración norteamericana de un “enemigo” a un “socio”, demostrando con ello que el oficialismo está incrementando sus posibilidades de quedarse más tiempo en el Poder.

Esto ha pasado por los mismos conflictos de la oposición venezolana: “la señora María Corina Machado aborda el tema de las primarias desde una perspectiva que permite descalificar al resto de la oposición y no como un escenario donde pueda emerger una opción calificada para imputar al Poder. Las otras opciones no están distantes de ese enfoque de Machado, pues la prioridad de Ramos Allup es acabar con Bernabé Gutiérrez y la prioridad del señor Bernabé Gutiérrez es acabar con Ramos Allup. La disputa entre Primero Justicia y Voluntad Popular no puede ser más amarga. Lo único que supera la disputa entre PJ y VP es la disputa que hay en el propio PJ”, expuso.

La oposición tiene que abrir paso a los nuevos líderes políticos

El problema que tienen los venezolanos no es metodológico, “el problema que tenemos es de representatividad de las organizaciones políticas”. Así lo sostuvo Torrealba haciendo hincapié en que Venezuela tiene unos políticos con más de 20 años fracasando y es tiempo de que nuevos líderes hablen al país.

“Tenemos unas cúpulas políticas distantes y distintas al venezolano de a pie. El asunto no es si se hacen primarias, un consenso, si se elige a piedra, papel o tijera, o se hace una lotería. (…), lo que habría que hacer es darle un rostro político a este país lucha, un rostro político que sea electoralmente competitivo”, dijo subrayando que ninguno de los candidatos de la oposición convencional se acerca a la visión del país.

Manifestó que a pesar de que buena parte de los dirigentes de los movimientos político-sociales están protagonizando la lucha ciudadana y también están cercanos a los partidos políticos, “son ignorados por los propios partidos”.

“Lo primero que tendría que hacer el liderazgo tradicional de la oposición venezolana es entender que este no es su momento. La gran contribución que pueden dar es dar un paso al costado y ayudar a que emerja un liderazgo político que tenga la raíz y fuerza social, que pueda pararse frente al país y decirle ‘nosotros somos no solamente una opción distinta a Maduro, sino una opción mejor para el venezolano que está pasando hambre y tiene una pensión de miseria’”, sentenció.

