Desmienten que médico guariqueño que operó a “El Duque” ejercía de manera ilegal

El presidente del Colegio de Médicos del estado Guárico Walter Ciarrochi se pronunció el jueves 15 de junio en torno a la detención del médico anestesiólogo José Alberto Villegas Jiménez, quien ha fue involucrado junto a otra colega en las reacciones negativas que tuvo el cantante “El Duque”, luego de que se le practicara un implante de cabello.

Ciarrochi explicó ante los periodistas que la rueda de prensa no solo era para ofrecerle respaldo gremial a Villegas Jiménez sino también para develar “la verdad en este lamentable caso. Las imputaciones son infundadas por parte de la Fiscalía de la República”.

Entre las supuestas irregularidades cometidas por el Ministerio para practicar la detención del médico guariqueño y de otro anestesiólogo está la de “haber sido sometido al escarnio público con incitación al odio y se le pone la carga de una cantidad de hechos, los cuales son mentira”.

El gremialista aseguró que “el colega si es médico, si es especialista, tiene un diplomado no solo en Venezuela sino también en el extranjero. La ley del ejercicio de la medicina es muy clara. El que determina si es un especialista o no, no es el Ministerio. Son los colegios médicos de cada estado”, una vez que consignen todos sus documentos. “Se revisan muy bien las credenciales, las especialidades son determinadas por la federación médica venezolana y las sociedades científicas”, añadía el galeno.

Esta aclaratoria la hacía para responder a la aseveración del propio Fiscal General de la República al señalar que ambas personas ejercían de manera ilegal la medicina y que operaban en sitios clandestinos. “La información de la fiscalía de decir que no era especialista me parece capciosa, malintencionada y lo que se debe buscar siempre es la verdad».

Activo en el colegio médico desde 2011

En el caso del médico Villegas, Ciarrochi informó que “se graduó en la universidad y cumplió con todos los requisitos y está inscrito en el Colegio de Médicos de Guárico, es miembro activo desde el 9 de marzo de 2011 con el número 3.451”.

Como médico cirujano obtuvo su título a través de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos e hizo sus prácticas médicas en varios centros de salud “y posteriormente él concursa en el posgrado de anestesia del hospital Israel Ranuarez Balza” de San Juan de Los Morros, “y queda entre los primeros, fue preparado para ser anestesiólogo y tiene todos los recaudos necesarios y se le emite un título de médico especialista como médico anestesiólogo y de reanimación, y es registrado como tal el 4 de setiembre de 2015”, informa Ciarrochi.

También aclaró que en la ciencia médica se garantiza la idoneidad y no los resultados. En este caso esto significa que “él no tenía ningún local escondido (clandestino). Él tenía más de 98 casos, él trabajaba dentro del Hospital de Clínicas Caracas, él es experto en la materia de anestesiología y se garantizó la idoneidad, tenía todo lo que debe tener un consultorio, y la desgracia es que ocurrió el desenlace, no estaba al tanto de que el cuerpo humano reaccione de una manera u otra”.

Igualmente confirma, en defensa del médico privado de libertad e imputado, que “no hubo ninguna premeditación ni ningún acto indebido, ya las personas se conocían”. Asegura que tampoco se le puede acusar de “intrusivo, y eso no lo delimitan” (el Ministerio Público en la imputación ni la Sociedad de Dermatología, implicada en la acusación).

Le ratificó a los familiares y a los colegas del médico anestesiólogo que el Colegio de Médicos que representa está a la orden para emprender las acciones legales.

El caso

El pasado sábado 10 de junio el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público imputaría a los ciudadanos José Villegas y Eileen Yepez, médicos anestesiólogos, quienes atendieron al cantante Jesús Hidrobo, “El Duque”, hijo del contralor de la República, Elvis Amoroso.

Según el funcionario, tanto Villegas como Yépez, “no contaban con los títulos necesarios para hacer la intervención capilar sin la debida experticia” a Hidrobo y que según la Sociedad Venezolana de Dermatología este procedimiento debió haberse hecho por un dermatólogo o un cirujano con “entrenamiento en transplante capilar”.

“El Duque” está en cuidados intensivos desde el mes de abril luego de esa intervención que lo mantiene actualmente en un coma inducido.

En la publicación el titular del Ministerio Público aseguraba que ambos médicos practicaban sus intervenciones en consultorios clandestinos.

Fuentes extraoficiales revelaron que el cantante no informó que previo a la operación había ingerido bebidas alcohólicas, lo cual ha podido influir en la reacción negativa a los efectos de la anestesia y otros medicamentos.

