Diana Romero La Roche: nos negamos a cerrar la Universidad del Zulia

La decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del Zulia (LUZ), Diana Romero La Roche, expresó que el gobierno nacional le aplica un asfixie presupuestario “absoluto” a esta casa de estudios, y que a pesar de ello se niegan a cerrarla.

“Ni siquiera recibimos el presupuesto nacional aprobado por el gobierno nacional para el funcionamiento de la universidad (…) Nos negamos a cerrar la universidad, si eso lo que quiere el gobierno no lo va a lograr”, dijo Romero este martes 17 de enero al programa Punto y Seguimos, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

Detalló que esta medida afecta tanto a profesores como empleados, obreros y estudiantes.

Avanzar en la educación virtual

Indicó que, por los momentos en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la LUZ, seguirán avanzando en la educación virtual con algunas actividades presenciales, ya que no se puede pretender que un obrero, que es el encargado de la limpieza, de atender a los profesores y a los estudiantes, se le exija que vaya al trabajo cuando gana el equivalente a siete o nueve dólares al mes, y es que un pasaje urbano de ida y vuelta cuesta 2 dólares.

“Entonces ni siquiera les alcanza para el pasaje. Nosotros no podemos ser irresponsables ante el dolor humano, no podemos vulnerar los derechos humanos, sería como una guerra entre nosotros mismos, que en el caso de nuestra facultad y en la mayoría de las facultades de la Universidad del Zulia, eso no está planteado”, resaltó.

Reflexionó que actualmente viven en una controversia porque los profesores quieren dar clases, “pero, ¿Cómo llamas a un profesor que gana 10 dólares mensuales, que a lo mejor tiene dos o tres niños en la escuela, que necesita pagar los médicos pediatras, los insumos escolares y la comida? ¿Cómo le vamos a exigir que se presente a dar clases? Tenemos una confrontación de ideas”.

Aclaró que no es que los docentes no quieran dar clases, es que necesitan que se les reconozca un salario digno, así como unas condiciones socioeconómicas estables, que se les correspondan como derechos adquiridos desde hace más de 20 años por contrataciones colectivas reiterativamente suscritas.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.