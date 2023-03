Ministro colombiano: «No hay negociaciones sobre Monómeros»

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que la compra de la empresa colombo-venezolana Monómeros no se puede realizar si Estados Unidos no aclara el tema de las sanciones impuestas a Venezuela.

“Si el Gobierno colombiano llegara a comprar en sociedad seguramente con el sector privado es una posibilidad, pero primero hay que aclarar los efectos jurídicos, porque si compramos una empresa y después no puede operar por sanciones de Estados Unidos, pues no tiene ningún sentido”, dijo Ocampo luego de señalar otro tema inquietante que es que no se sabe si Estados Unidos reconoce al “gobierno alternativo” como propietario de Monómeros.

En contraparte, el gobierno colombiano reconoce como presidente a Nicolás Maduro, lo cual lo hace negociar con el gabinete oficialista si se llegara a comprar la empresa.

“Estrictamente hablando: no hay negociaciones sobre Monómeros, pero debo decir que si desde el año pasado el gobierno colombiano estaría interesado en comprar esa empresa (Monómeros), pero habrá que ver primero el tema de las sanciones de Estados Unidos”, afirmó el ministro Ocampo.

Hay que destacar que Monómeros es una empresa dedicada a la producción de fertilizantes de capital venezolano en suelo colombiano.

Por otro lado, según Ecopetrol no se ha discutido sobre posibles transacciones que involucren la compra-venta de Monómeros.

La Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol) emitió un breve comunicado el pasado viernes 24 de marzo en el que aseguró que no existe tal compra ni conversaciones adelantadas sobre posibles transacciones.

No obstante, no refirió si existe un interés real o en qué se basaron las palabras del embajador de Colombia en Venezuela que, según la prensa colombiana, Ecopetrol compraría hasta el 52 % de las acciones de Monómeros.

ÚLTIMA HORA | Colombia confirma que «por ahora es imposible» la compra de Monómeros: «No hay negocio si no se aclaran sanciones de EE.UU. a Venezuela» https://t.co/KtMUNvCsyZ pic.twitter.com/bVqkE0g2dO — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 29, 2023

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.