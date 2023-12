Nominan a la película ‘Simón’ a los Premios Goya 2024

La película venezolana Simón, que dirigió Diego Vicentini, la nominaron recientemente en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya, cuya gala será el próximo 10 de febrero de 2024.

La cinta que protagoniza el actor venezolano Christian McGaffney junto a otros destacados talentos, narra la historia de un joven quien, en compañía de sus compañeros de clases, protestaron en las principales calles del país para insistir en un cambio de Gobierno y rememoraron las manifestaciones que ocurrieron -de manera real- en el año 2017 que terminó con la vida de más de cien jóvenes en varios estados de Venezuela.

Simón y su amigo Chucho (Roberto Hernández) se enfrentan a una serie de acontecimientos: la traición y con ella, las detenciones, maltratos verbales y físicos en la cárcel.

El estreno de esta película que grabaron durante la pandemia, se estrenó oficialmente para la prensa el 5 de septiembre y para el público en general el día 7, cuya boletería agotó por su temática y que a su vez en principio se corrió el rumor de una posible suspensión por parte del Gobierno venezolano. Sin embargo, eso no ocurrió y miles de personas lograron verla y expresar sus conclusiones en las redes sociales. Otras prefirieron no verla para no remover recuerdos.

El exilio y la lucha por ayudar desde afuera a los seres queridos en Venezuela, también se hizo presente en Simón, de igual manera se hicieron presentes el desasosiego, la impotencia y el sentimiento de culpa. En fin, es una película que invita a no olvidar los acontecimientos que ocurrieron en las calles durante el año 2017.

Orgullo por el talento venezolano

En ese sentido, la jefa de prensa de Simón en su lanzamiento promocional, Greisy Mena, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que siente orgullo porque el talento venezolano está triunfando en el mundo entero y, que en el caso de esta nominación, Simón compite a la par con otras cintas “maravillosas y muy bien logradas”.

“Celebramos la hazaña que tiene no solamente la nominación de Simón, sino de tantos talentos venezolanos que ocupan sitiales importante en los Premios Goya. Creo que estamos pasando por una muy bonita etapa donde la resonancia internacional de nuestro nombre y gentilicio está muy en alto”, expresó Mena quien además agregó que esta es la décima ocasión que una cinta venezolana compite como Mejor Película Iberoamericana en esta ceremonia del séptimo arte.

Por último, Mena aseveró que el talento venezolano seguirá conquistando los principales festivales del mundo, “porque lo que sobra en nuestra sangre es talento, ingenio y ganas de hacer las cosas bien”, dijo.

Simón compite en el renglón de Mejor Película Iberoamericana con las producciones Alma viva (Portugal), La memoria infinita (Chile), La pecera (Puerto Rico) y Puan (Argentina).

