Sistema eléctrico necesitaría 10 mil millones de dólares “para empezar” recuperación

Aixa López, presidenta del Comité de los Afectados por los Apagones, reveló que el mes de octubre cerró con 29.418 fallas eléctricas en el país, contabilizando un total de 167.618 de enero a octubre.

Esta cantidad deja en evidencia que en vez de mejorar la problemática, se está acentúando con el paso del tiempo, lo cual López califica como preocupante porque disminuye la calidad de vida y genera un gran estrés en la población, en especial la del interior del país, que es la que más padece.

López detalló que existen problemas en los tres entramados: generación, transmisión y distribución. Como mínimo, según ella, se necesita empezar con una inversión de unos 10 mil millones de dólares.

“No se puede estar siempre culpando a terceros para evadir la responsabilidad de mantener equilibrado el sistema eléctrico nacional. Tenemos un caos en el hogar, en la oficina y en los medios de producción. Eso no puede ser así, porque el país no avanza de esa manera y no todos tienen una planta eléctrica”, expresó en entrevista para el programa Claro y Raspa’o de Radio Fe y Alegría Noticias.

Cualquier iniciativa es bienvenida

Ratificó que cualquier iniciativa que contribuya a equilibrar el sistema eléctrico nacional es bienvenida porque lo que se vive es dramático, pero lo importante es que al destino final de ese dinero (del fondo de recuperación de Venezuela) se le haga seguimiento y control.

Sin embargo, la intención del fondo es válida porque podría destinarse primero a recuperar la generación y luego la transmisión, pero se requiere un diagnóstico realizado por expertos.

La presidenta de la comisión insistió en que lo se quiere es tener un servicio regular y que brinde confort, porque eso no es un lujo y no tenerlo significa la paralización de otros bienes y servicios.

“Cada vez que hay un bajón el terror es enorme, porque piensas que se te va a dañar un electrodoméstico y la pregunta es quién te lo indemnizará y lo que cuesta repararlo o adquirir uno nuevo”, comentó.

Por su parte, alertó que lo descrito anteriormente no solo es preocupante, sino también “ocupante”, para evitar que se repitan sucesos lamentables como el de marzo de 2019.