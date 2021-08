Una Palabra Oportuna No. 1268

Oración de la mañana. Jueves 05 de agosto de 2021.

Por Mireya Escalante.

Enamorarse de Él (Mateo 16,13-23)

Hoy en la Palabra, Jesús interroga a sus discípulos sobre quién es Él y regaña duramente a Pedro. Este texto muy bien puede ser un test para nosotros.

Vamos a tratar de responder sus preguntas: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ¿tú quién dices que es? Tómate un tiempito para pensarlo y respóndete con sinceridad, de corazón… no repitas un concepto de memoria.

Luego piensa en Pedro que, cuando oye a su Maestro a quien quiere tanto, hablar de que va a sufrir y padecer, le dice: “!Dios no lo permita, Señor!» Jesús le pide que no lo tiente, porque no lo entiende.

Nosotros tampoco queremos oír lo que nos puede asustar. No es fácil aceptar que el Padre hace salir el sol sobre buenos y malos o que hay que amar a los enemigos, porque hacerlo significa aprender a ver las cosas de otro modo.

Ver que no es el Dios de ritos, que es el Dios de la vida, y que para seguirlo hay que enamorarse, tal vez locamente, para entender cómo a veces hay que dejar…dar…perder… en lugar de tener, recibir o ganar.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.