Una Palabra Oportuna No. 1690

Actitudes. Viernes 01 de abril de 2022.

Por Antoni Pérez Esclarín.

Pedagogía del amor y la ternura

En estos días en que se están reiniciando las clases presenciales, en medio de grandes penurias y problemas, pues la educación sigue en emergencia y resulta cada vez más difícil educar, debemos privilegiar la pedagogía del amor y la ternura. El amor es el principio pedagógico esencial. En la educación no es posible ser efectivos si no somos afectivos, ni es posible la calidad sin calidez.

Amor se escribe con “A” de aceptación, atención, ánimo, ayuda, apoyo, acompañamiento, alegría, amistad. El educador es un amigo que ayuda a cada alumno, especialmente a los más débiles y necesitados a superarse, a crecer, a ser mejores. La amistad no es sólo un extraordinario antídoto contra la soledad, sino un refuerzo recíproco en situaciones difíciles y también un estímulo para avanzar.

El amor crea seguridad, confianza, es inclusivo no excluye a nadie, es paciente y sabe esperar. Por eso respeta la cultura, los ritmos y modos de aprender de cada uno y siempre está dispuesto a brindar una nueva oportunidad. El amor verdadero no etiqueta las personas, no maltrata ni ofende, no promueve revanchas, perdona sin condiciones, recibe con alegría, no pierde nunca la esperanza.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.