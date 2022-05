Una Palabra Oportuna No. 1797

Oración de la mañana. Martes 24 de mayo de 2022.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Dios amor: que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Jesús dice: me voy al que me envió y ninguno me pregunta ¿A dónde vas? Su corazón está lleno de tristeza, pero si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, entonces vendrá el juicio del mundo.

Reflexiono:

El Maestro se tiene que ir para que el Espíritu en nosotros se active. Así, cada uno de nosotros es llamado a juzgar el pecado, la justicia y juicio de cada situación y desde allí transformar la realidad.

Me pregunto:

¿Asumo mi llamado cristiano de transformar el mundo o me refugio en el confort?

¿Lucho con todo mi ser para construir un nosotros de hijos y hermanos?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.