Una Palabra Oportuna No. 1831

Oración de la mañana. Viernes 10 de junio de 2022.

Por Mireya Escalante.

Radicalidad en amar. (Mateo 5, 27-32)

La palabra de hoy es muy dura ¿Quién se va a cortar una mano o a sacar un ojo? Es lo opuesto a Ley del Talión, esa de ojo por ojo… Eso parece de otro contexto salvaje.

Sin embargo, en este mundo civilizado en el que creemos estar, un muchacho mata a más de veinte niños, porque sí. O entran unos hombres armados en una Iglesia en Nigeria y asesinan a 50 personas que solo celebraban la misa de Pentecostés.

¿Civilizados?

Es necesaria la radicalidad que nos exige el evangelio de hoy, seguir a Cristo, implica esa disposición.

Seguimos en lo pequeño de nuestra rutina diaria, aplicando la ley del Talión: si ese se colea en la cola del gas, yo también lo hago. Si ese vecino o compañero de trabajo, no me habla, yo le quito también la palabra, solemos decir: “No me voy a dejar” o “Tiene que experimentar en carne propia, lo que hace”

Esa violencia, a pesar de todo lo civilizado que pretendamos ser, sigue imperando.

Y aquí es donde Jesús nos dice: ¿quieres ser mi seguidor? Pues sé, radical en el amor.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.