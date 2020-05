Una Palabra Oportuna No. 194

Espiritualidda. Jueves 7 de mayo de 2020.

Por José Antonio Pagola.

¿Para qué creer?

Para sentirme acogido por Dios cuando me veo sólo e incomprendido; para sentirme consolado en el momento del dolor y la depresión; para verme fortalecido en mi impotencia y pequeñez; para sentirme invitado a amar, a crear vida, a pesar de mi fragilidad.

Para situar las cosas en su verdadera perspectiva y dimensión; para vivir incluso los acontecimientos que parecen pequeños e insignificantes con más profundidad; para tener más fuerza para amar a las personas.

Para no ahogar en mí el deseo de vida hasta el infinito; para defender mi libertad y no terminar esclavo de cualquier ídolo; para vivir abierto a la verdad última de la vida; para no perder la esperanza en el ser humano.

Para no vivir a medias; para no contentarme con “vivir como vaya viniendo”; para no ser un vividor; para vivir de manera digna y gratificante; para no estancarme en la vida; para ir aprendiendo desde el Evangelio maneras nuevas y más humanas de trabajar y disfrutar; de sufrir y vivir.

Por eso te digo: creo Señor, pero aumenta nuestra fe.



Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.