Una Palabra Oportuna No. 568

Oración de la mañana. Domingo 09 de agosto 2020.

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Maryurel.

Cafecito de la esperanza “No tengan miedo, soy Yo”

Señor Jesús, amanecer de domingo, en medio de la tormenta escuchamos con claridad tu voz que nos revela tu presencia… Nos aferramos a tu mano para caminar sobre las aguas de la vida en las que nos hundimos por nuestra falta de fe. Necesitamos creer de corazón y de palabra. Con la cabeza y con las manos. Negar que el dolor tenga la última palabra. Saltar al vacío en la vida y afrontar cada jornada como si Tú estuvieras. Sabemos que estás. Avanzar a través de la duda. Atesorar, sin mérito ni garantía, alguna certidumbre frágil. Sonreír en la hora sombría con la risa más clara y alegre. Porque el Amor habla a su modo, bendiciendo, acariciando”.

En nuestro café de esta mañana necesitamos aprender de las dudas. No es más humano quien sólo tiene certezas, quien nunca tiembla. En la esencia del ser humano está el optar, el buscar, el no saber y, sin embargo, arriesgar, pedir coraje y caminar, no importa que sea sobre el mar de la incertidumbre y el miedo.

Aquí están nuestras preguntas te las hacemos sin buscar respuestas rápidas. No nos asusta dudar. Te pedimos que nos ayudes a no renunciar a las búsquedas. Siempre serás el Dios que nos sorprende. Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.