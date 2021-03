Una Palabra Oportuna No. 977

Oración de la mañana. Sábado 06 de marzo de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza. “Abrazo y fiesta”

Señor Jesús, sentimos en la soledad el abrazo que intenta llegar lejos…Un amanecer de sábado que nos regala la presencia de María, discreta y acertada. En este día de fiesta, de aniversario, tu palabra nos regala una escena hermosa y conmovedora. Aquí estoy, lo más cerca posible y contemplo agradecido…De lejos descubres mi regreso…en la distancia me ves, adivinas mi necesidad. Vengo roto, enfermo, sucio, derrotado…lo he perdido todo. Y ahí estás con los brazos abiertos, sin temor al contagio, me recibes y me limpias con tu abrazo.

Así estamos… Esta humanidad viene de vuelta contagiada por muchos virus que nos han dañado por dentro y por fuera. Tus brazos abiertos nos devuelven dignidad. El café se está colando…Surge el aroma fuerte y consolador del perdón con sabor a misericordia que se transforma en fiesta…Nos detenemos en la inmensa alegría del Padre que se manifiesta en derroche de banquete.

La herencia es para todos. Aprendemos a ser hijos de un Padre que se alegra con la vuelta a casa de los hermanos…y espera con abrazo, pan y palabra en la mesa para compartir apenas lleguen…todo es posible en tu abrazo.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.