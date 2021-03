Una Palabra Oportuna No. 997

Oración de la mañana. Martes 16 de marzo de 2021.

Por Edgar Magallanes.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas sean para alabarte.

Jesús sube a Jerusalén y en la piscina de Betesdá se fija en uno que lleva 38 años enfermo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda y él lo hace. Pero los judíos le ponen trabas por ser sábado.

Reflexiono:

No se va a una fiesta para Dios, sin antes fijarnos en quienes han sido dejados al lado del camino. Porque quien sigue a Jesús ya no vive para sí mismo sino para dar vida a todo el que no tenga vida.

Me pregunto:

¿Fijo mi atención en quienes están caídos para ayudarles?

¿Invierto mi energía en mejorar mi entorno?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.