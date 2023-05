Central de trabajadores envió propuesta de aumento de salario, pero no hay una decisión

Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI) de Venezuela, aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias que enviaron una propuesta de aumento de salario al Ejecutivo nacional, pero no hay una decisión aún.

“Nosotros presentamos nuestra propuesta por escrito: el método para la fijación del salario mínimo. Propusimos el Consejo Consultivo de Salario Nacional con toda una metodología, con un observatorio de indicadores, una canasta de consumo mínimo con unas legislaciones especiales, porque hay que modificar algunas leyes. Pero simplemente dijeron que la llevarían a la presidencia de la República y no hay una decisión aún”, dijo León en una entrevista que ofreció este lunes 1ro de mayo al programa De Primera Mano.

Agregó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, no se ha pronunciado al respecto, tampoco el Ministerio (del Trabajo) les ha informado si unificaron las distintas propuestas respecto al aumento del salario.

En enero, durante la reunión tripartita impulsada por la Organización Internacional del Trabajo, se llegó al acuerdo de trabajar en la metodología para el cálculo del salario mínimo con una fecha de compromiso del 30 de abril de 2023, pero no se cumplió.

“No hay expectativa” de aumento del salario

Ante la pregunta de si este 1ro de mayo, Día Internacional del Trabajador, esperan algún anuncio sobre el aumento salarial, respondió que no tienen expectativa.

“Si tuviésemos un gobierno con voluntad política, que creyera en la clase trabajadora venezolana y en la necesidad de reivindicar el valor humano del trabajo, ya el presidente se habría pronunciado. Lo que hemos percibido en las mesas de diálogo es: ‘pobrecito el gobierno, pobrecitos los empleadores, no hay plata, las sanciones, la crisis, no hay recursos’. Pero no hay ninguna expectativa ni ninguna iniciativa de conseguir recursos”, refirió.

Para León, el gobierno tampoco ha mostrado interés en resolver el tema económico a través del diálogo político en México, el cual está suspendido.

Opinó que lamentablemente a muchos les sirve que siga esta economía “en negro” porque mientras exista, seguirá la corrupción “y nada (recursos económicos) va a entrar al presupuesto nacional de manera legal.

“Nadie controla lo que ingresa al presupuesto nacional porque todo es en negro y de esa forma no tenemos recursos para las nóminas ni los salarios”, agregó.

El más bajo de Latinoamérica

Desde el mes de marzo de 2022 el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares, el equivalente a 5,25 dólares, según la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela. Esto lo deja como el más bajo de América Latina detrás de Haití donde el sueldo es de 119,21 dólares y de Cuba, cuyo salario es de 9,38 dólares.

El salario mínimo de Venezuela es el cuarto más bajo del mundo, le siguen países como: Ruanda, donde el salario mínimo es de 2,5 dólares; Burundi, con 1,8 dólares; y Uganda con 1,6 dólares.

