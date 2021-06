Colapsaron máquinas de diálisis en San Juan de Los Morros

Pacientes renales que reciben diálisis en el hospital del Seguro Social en San Juan de Los Morros denunciaron que 4 de las 14 máquinas con las que cuenta esta unidad están dañadas y eso trae como consecuencia que solo estén recibiendo tres horas de tratamiento.

Yoelys Tomas, paciente renal procedente de Altagracia de Orituco, denunció que el viernes 18 de junio tuvieron que esperar más de 14 horas para ser atendidos, lo que ocasionó que tuvieron que regresarse tarde a sus hogares.

“Nosotros viajamos de Altagracia de Orituco, catorce pacientes, y nos encontramos que cuatro máquinas están dañadas y el día viernes nosotros quedamos para diálisis hasta las tres de la tarde aquí”.

Tomas señaló que producto del daño de las cuatro máquinas están recibiendo menos horas de tratamientos. “Nosotros no estamos recibiendo la diálisis de cuatro horas, nosotros recibimos una diálisis de tres horas, el cuerpo no puede recibir tres horas. Pero ellos obviamente necesitan tres horas para poder meter los demás porque las maquinas están dañadas y ganar tiempo, pero la vida y la salud no va a depender de tres horas”.

Por otro lado, la paciente indicó que tienen más de seis meses recibiendo diálisis en esta nueva sede que no cuenta con sistema de aire acondicionado que ocasiona contaminación durante su tratamiento.

“Soy paciente renal y hace seis meses estoy en el Seguro Social, en la cual he visto muchas irregularidades, como la falta de aire acondicionado, un paciente renal necesita como tal un aire acondicionado, muchas fistulas, muchos catéter se han contaminado gracias a que no hay ese material que nosotros necesitamos”.

Por su parte, Ángela Vicuña, familiar de un paciente renal, denunció que los pacientes quedan mal dializados ante la falta de ácido para el mantenimiento de las máquinas.

“No tienen al acido necesario las máquinas, entonces se dañan las máquinas y ellos quedan mal dializados. Todo el tiempo es esta problemática, no es de ahorita, ya esta problemática viene del otro seguro cuando era la planta de ósmosis que presentaban los problemas, esa misma planta es la que tienen aquí”.

Vicuña manifestó que de las 20 máquinas que tiene la nueva sede del Seguro Social, unas eran de la antigua sede y otras del área de diálisis del hospital, por lo que solo quedan funcionando diez.

“Puras máquinas viejas, ni siquiera son máquinas nuevas, cuando son catorces pacientes, hay veinte máquinas pero solo funcionan catorce, se dañan cuatro quedan diez nada más y hay catorce pacientes, cuatro quedan por fuera,

“Una persona se levanta a la una de la mañana a recibir su diálisis y resulta que llega aquí y no hay diálisis para él, porque las máquinas esta dañadas”.

La denunciante también indicó que cuando se va la energía eléctrica tienen que esperar que instalen la planta eléctrica, porque tiene una batería dañada que ocasiona que se le coagule la sangre al paciente que está recibiendo tratamiento en ese momento.

Cabe destacar que en horas de la mañana de este lunes 21 de junio empezaron a reparar la cuatro máquinas dañadas, por lo que se espera que los pacientes puedan seguir realizando sus tratamientos en medio de varios problemas que presenta este área de diálisis en la capital guariqueña.