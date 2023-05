Cristo Redentor en Brasil se apagó en apoyo a Vinicius Jr. por racismo en España

Vinicius Jr., vivió un nuevo episodio de racismo el domingo 21 de mayo en LaLiga de España cuando parte de la fanaticada del Valencia FC gritó consignas racistas en su contra.

A propósito de este incidente, el mismo jugador denunció publicamente lo ocurrido, y pidió al presidente de LaLiga «castigo» para los que incurrieron en este hecho.

La denuncia pública del jugador causó una reacción del presidente de LaLiga, quien aseguró que el mismo jugador ha sido invitado para explicarle sobre las responsabilidades, y hasta donde llega la potestad del organismo. Según Tebas, el jugador brasileño no ha atendido las invitaciones.

Después de todo este panorama, en Brasil, la tierra del jugador Vinicius Jr,. se solidarizaron con el futbolista.

Una de las acciones puntuales fue apagar la iluminación del Santuario Cristo Redentor durante una hora.

La acción es una muestra de rechazo a los actos de racismo, y un claro apoyo para el jugador de la «Verdeamerela».

“El Santuario Archidiocesano Cristo Redentor repudia los ataques racistas sufridos por el futbolista brasileño Vinicius Junior el domingo 21 de mayo durante el partido entre el Real Madrid y el Valencia”, por la Liga española, informó la Arquidiócesis de Río de Janeiro en un comunicado.

Por su parte, el jugador se mostró emocionado por el gesto de los responsables del monumento, emitiendo un nuevo comunicado: «Negro e imponente. Cristo Redentor fue así. Una acción de solidaridad que me conmueve. Pero quiero, sobre todo, inspirar y traer más luz a nuestra lucha. Agradezco mucho toda la cadena de cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en el mundo. Sé exactamente quién es quién. Cuenta conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré. Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado», publicó el jugador.

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta.



Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

La Ministra de Igualdad Racial de Brasil, Anielle Franco, también se pronunció a favor del jugador. La funcionaria pidió a la Fiscalía de España investigar a LaLiga por los insultos racistas proferidos sobre Vinicius.

Governo brasileiro vai acionar Ministério Público da Espanha para investigar La Liga após racismo contra Vini Jr.



Ministra Anielle Franco afirmou que ações estão sendo tomadas em conjunto com o Ministério da Igualdade espanhol. pic.twitter.com/h7VGNCmrn6 — Metrópoles (@Metropoles) May 22, 2023

