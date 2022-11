Detienen a cuatro trabajadores del centro “Tía Panchita”

Cuatro trabajadores del centro de rehabilitación “Tía Panchita”, lugar en donde estaba recluido el cantante venezolano Jesús “Chyno” Miranda, resultaron detenidos por la Policía Nacional Bolivariana este martes 8 de noviembre.

La información la dio a conocer el fiscal General Tarek William Saab a través de su cuenta en Twitter.

El funcionario aseguró que estas personas son “falsos psiquiatras” y responden a los nombres de Lionel Sotillo, Victorio Domínguez, José Chacón y Danies Moreno, quienes presuntamente también ejercían como “auxiliares de enfermería” sin tener los estudios correspondientes para su ejercicio.

Saab resaltó que el Ministerio Público continúa investigando hasta “aclarecer de manera definitiva estos lamentables hechos”.

¿Qué pasó con el “Chyno” Miranda?

La vida del cantante Jesús “Chyno” Miranda se convirtió en un hermetismo total desde hace dos años aproximadamente, cuando su salud se vio comprometida a causa de una encefalitis y también por el coronavirus que lo dejó con secuelas en el habla y motoras.

No obstante, el misterio sobre su estado de salud continuó en los meses posteriores. Inclusive, varios artistas hicieron un concierto en la ciudad de Miami para recaudar fondos para el tratamiento que necesitaba Chyno, quien en una oportunidad salió en un video junto a quien fuera su esposa y ahí expresó las afectaciones de salud que tenía. Sin embargo, nada era claro.

Solo se sabía que estaba en Venezuela para estar bajo los cuidados de su mamá, quien hace pocos días pidió ver a su hijo, luego de que unos funcionarios -bajo órdenes de un Tribunal- lo sacaran del “Tía Panchita”, pues presuntamente las condiciones en las que estaba el “Chyno” no eran las mejores.

El traslado ocurrió luego de unas presuntas investigaciones que evidenciaron las condiciones precarias en las que estaba internado el Chyno Miranda. “La respuesta del centro fue oposición y desacato, negándose al Tribunal a cumplir con sus labores”, escribió Gómez a través de su cuenta en Instagram.

La madre pudo visitarlo

Del “Tía Panchita” se lo llevaron a la clínica El Cedral en la Alta Florida, centro que hasta hora decidió restringir todo tipo de visitas, excepto su madre, Alcira Pérez, quien finalmente lo pudo ver el pasado lunes 7 de noviembre y le expresó a las cámaras del canal Univisión que encontró a su hijo fumando y tomando café que, a su juicio, es contraproducente para su estado de salud recuperación.

“No me gustó como está, porque está fumando y tomando café, cosa que está prohibida para él. Él no puede estar aquí, yo tengo que llevármelo, en su momento debido, pero no le conviene estar aquí”, puntualizó Pérez.