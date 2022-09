En el 12 de Octubre de Maturín viven un calvario por la falta de agua potable

Los vecinos que residen en el sector 12 de Octubre, en la parroquia Alto de Los Godos, del municipio Maturín, manifestaron que viven como camellos y rogando que caiga agua de lluvia para poder abastecerse de agua y poder hacer sus labores domésticas.

Según relataron los residentes de esta comunidad, la empresa Aguas de Monagas, y mucho menos la Gobernación, atienden el llamado de sus habitantes para que por lo menos puedan ayudar con el servicio de camiones cisternas, ya que comprarla es imposible, debido a los escaso recursos de la población.

Alejandro Gómez, residente del sector, dijo que “Ppara nosotros es muy importante que el gobernador Ernesto Luna escuche las peticiones de la comunidad 12 de Octubre, ya que pasamos hasta 4 días sin agua, y cuando llega es demasiado poquita y no nos da para abastecer del vital líquido, vivimos rogando a Dios para que las autoridades puedan avocarse a atender esta solicitud”.

Foto: José Ignacio Piñango

En esta comunidad desfavorecida y olvidada por el gobierno regional y municipal, son más de 300 familias las que se están viendo afectadas por la falta de agua por las tuberías.

“Es que a diario se tiene que caminar largos kilómetros para abastecerse en las comunidades aledañas, mientras que el ejecutivo regional y Aguas de Monagas brillan por su ausencia. Deben resolver los problemas de la comunidad. No es justo que estemos viviendo esto en pleno siglo 21, la gente se está cansada de tener que estar cargando agua todos los días, porque en el caso de cuando llega por la tubería solo dura un instante”, comentó el señor Jhonatan Caripe.

Según Caripe, los adultos mayores, mujeres y niños son los más afectados. “Sabes que da dolor ver a nuestros niños cargando agua en vez de estar jugando con sus amigos, o a nuestros adultos mayores, porque lamentablemente aquí nadie se salva en tener que cargar agua, gobernador Luna haga su trabajo”.

Entre tanto, Carmen Lares expresó: “Gobernador queremos que nos ayude, tenemos días que el agua no nos llega, tenemos adultos y niños que quieren bañarse y hacer sus cosas en el hogar y no se puede, el servicio es bastante deficiente, la lluvia de estos días es que nos ha salvado, porque agua no hay, y nadie nos ayuda ni nos apoya”.

Por José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias