Haití clasifica por primera vez a un Mundial de fútbol femenino

La selección absoluta de fútbol de Haití hizo historia al clasificar por primer vez a un torneo mundial de selecciones.

El hito lo logró dejando fuera a Chile, una selección que llegó al repechaje con la etiqueta de favorita o por ser de la zona Conmebol que históricamente ha dominado el futbol con relación a La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Haití se unió a Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Jamaica, que representarán a la Concacaf en la Copa Mundial Femenina 2023, que se disputará en Nueva Zelanda y Australia del 20 de julio al 20 de agosto próximos.

Pese al favoritismo, Chile, una selección arrolladora, no logró controlar el partido. Por lo contrario, Haití se mantuvo firme durante 90 minutos del juego, con un sistema de alta presión al inicio, y más compacto al cierre de ambos tiempos.

Incluso, Haití estuvo a punto de dejar el marcador en cero. Logró marcar los dos goles del partido en al cierre de ambos tiempos gracias a Melchie Dumornay, primero en el minuto 45+1 y el segundo al 90+8. Por su parte, Chile logró acortar la distancia gracias a un gol de María José Rojas anotó el del honor al 90+11’.

El juego tuvo lugar en el estadio North Harbour en Auckland, Nueva Zelanda, donde más Portugal también logró clasificar al derrotar a Camerún, y este miércoles, Paraguay se juega su clasificación ante Panamá.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) destacó en su cuenta oficial de Twitter: “¡Haciendo historia! ¡Haití jugará su primer Mundial Femenil de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA)!”.

