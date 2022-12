Juan Guaidó: “No me pidan que decline”

El lídero opositor Juan Guaidó afirmó que no se va rendir y que luchará porque se mantenga el denominado “gobierno interino” que él lidera y que en 2019 fue reconocido por más de 50 naciones, desconociendo así el Gobierno de Nicolás Maduro.

“No le pidan a Juan Guaidó que se rinda: nunca lo haré. Seguiré adelante abriéndole puertas a la Constitución”, dijo durante la sesión ordinaria que realizaron los diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015, donde se habló de la continuidad del “interinato”.

“Estoy del lado de los venezolanos y de la Constitución, por eso respaldo la propuesta del diputado Sergio Vergara que implica el cambio de la fecha de caducidad (del ‘gobierno interino’)”, agregó.

Según él, van “a seguir con el juramento que se hizo en 2019” y reiteró: “vamos a seguir con el juramento que se hizo en 2019”.

“Hoy Maduro es el que ganaría al dividir a la oposición. No es cierto que la herramienta, por no haber logrado el objetivo, no es una herramienta de lucha. Es una herramienta de lucha de la elección a pesar que la dictadura la robó en 2018”, agregó.

Antes de esta sesión ordinaria, el vicepresidente de Asuntos Políticos del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, dijo que el nuevo foco de la oposición debe ser “elecciones libres” con el apoyo de aliados internacionales, y el “reservorio de apoyo internacional”.

Guanipa añadió que el “fin de interinato de Guaidó no otorga legitimidad al ‘régimen’”.