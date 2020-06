Retrasos y confusión reinaron en el primer día de suministro de gasolina

Esos fueron los dos acompañantes entre los miles de usuarios que salieron desde muy temprano este lunes 1ro de junio para intentar abastecer sus vehículos con gasolina.

Tras la esperada noticia del reinicio de la venta de combustible para toda la población, muchos salieron con la reserva que les quedaba, siempre que sus placas terminaran en los números 1 y 2.

Mientras que el desarrollo de la jornada dejó ver que a la mayoría de las estaciones de servicio no había llegado el sistema Biopago expuesto por el Ministro del Petróleo, Tareck El Aissami.

Por esta razón, las autoridades civiles y militares que las custodiaban permitieron que cada vehículo surtiera hasta 30 litros sin pagar por ello mientras llevaban un registro manual del número de placa y de cédula del conductor.

Guayaneses desorientados

Algunos conductores de Ciudad Guayana aseguraron no saber cuáles son las estaciones de servicio que venderán a precio subsidiado ni la forma de pago.

“Nos acaban de informar que solo van a echar gasolina en dólares o en bolívares al cambio y solo 20 litros. Estamos esperando porque están midiendo la gasolina”, expresó José Ramón Hernández al ser consultado mientras esperaba en una cola.

Cerca de las 6:35 de la mañana de este lunes comenzaron a atender a los usuarios en la estación de servicio de la parroquia Unare. Allí llevaban un registro manual anotando en una carpeta los datos del usuario y de la placa.

Carlos Peña fue uno de los usuarios que logró abastecer su camioneta y al salir, exclamó sentirse “sobresaltado” con el precio que tuvo que pagar por la gasolina.

Retrasos por el Biopago en Guárico

Pasadas las 9:00 de la mañana, la estación Imataca, ubicada en plena avenida Bolívar de San Juan de los Morros, empezó a surtir de combustible a los carros y motos que se encontraban desde la madrugada haciendo la cola. Solo permitían el paso de un vehículo a la vez.

Mientras que a los vehículos de 4 ruedas les colocaban 30 litros, a las motos solo les surtían 12 litros; la mayoría de los usuarios pagaba con bolívares en efectivo mientras que otros usaban el Biopago del Banco de Venezuela.

Según se pudo confirmar con algunas fuentes, las estaciones de servicio con venta de combustible a precio internacional son una que están ubicadas en los municipios Calabozo, Valle de la Pascua, Dos Caminos y Altagracia de Orituco.

Desorden en Maturín

Un usuario consultado por Radio Fe y Alegría Noticias en Maturín explicó que logró surtir en una de las 4 estaciones con venta a precio internacional. Luego de 3 horas de espera, pagó 20 dólares por 40 litros de gasolina.

Aunque no quiso identificarse, expresó que no le quedó más opción que acudir a esa estación debido a que el combustible que le quedaba a su carro no le daba para llegar a otra con precio subsidiado.

Por otro lado, un usuario que sí consiguió el precio subsidiado, comentó “puse 30 litros pero hay bombas donde los trabajadores están cobrando 150 mil bolívares por echar gasolina y todavía no tienen instalados los sistemas Biopago”.

En Trujillo es solo a precio internacional

Efectivos de la Guardia nacional Bolivariana custodiaron todas las estaciones de servicio de la entidad pero solo para informar que la venta en ellas sería a precio internacional.

“Es muy mal porque no hubo información, nadie sabe cuáles son las subsidiadas. La mayoría son a precio internacional. Me parece muy mal eso y el precio es muy bravo porque le pega a uno”, expresó un conductor mientras aguardaba en una cola.