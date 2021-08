Tribunal Penal del Táchira emite orden de detención contra el periodista Obeysser Prada

Tras la orden emitida contra el comunicador social tachirense, Obeysser Prada, el periodista indicó que no recibió en ningún momento la notificación del caso, al igual de desconocer cuales son los cargos establecidos en su contra.

La Juez Décimo de Control del Tribunal Penal del Táchira, Andrea Carolina González Cárdenas, emitió una orden de aprehensión contra Prada que tiene fecha del 29 de julio de 2021, con fecha del 23 de julio, por estar supuestamente “incurso en la presunta comisión de los delitos de «promoción o Incitación al Odio””.

El comunicador señaló que la acción es “una represalia por informar actividades irregulares que supuestamente involucran a Tamani Bernal, hijo de Freddy Bernal”, quien es el “protector de Tachira” impuesto por el gobierno nacional.

“En realidad no sé de qué se me acusa, cuál es el delito en específico por el cual se abre la investigación, ni tampoco qué alegatos expone la persona que me denuncia”, expresó Prada al El Estimulo.

En el mes de enero, el periodista venezolano denunció a través de una narración cómo un grupo de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), agredió a civiles en una feria de comida en la ciudad de San Cristóbal, utilizando el testimonio de las víctimas.

Prada indicó que no procederá a realizar ningún proceso dentro de Venezuela ya que considera que el caso es “descaradamente amañado y sólo buscan silenciar y criminalizar la denuncia ciudadana”. Por lo que procederá a realizar la denuncia a instancias internacionales.

Es importante señalar que Prada se encuentra fuera del país